Игра на лире

После второго тура выборов в Турции, победу в котором одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, получив более 52% голосов, валюта страны резко сдала позиции. С утра 29 мая впервые в истории доллар стоил больше 20 лир. С начала месяца курс турецкой валюты ослаб на 3,5%.

Политическая нестабильность и неопределенность в какой-либо стране никогда не способствовали укреплению ее национальной валюты, особенно если речь идет о развивающемся рынке.

Однако турецкая лира уже несколько лет подряд выступает одной из самых неустойчивых в мире. За последние семь — она обесценилась по отношению к доллару в 5,3 раза. В среднем каждый год она ослабевала на 27%.

Такой динамика была не всегда. Это происходит именно во время правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который находится у власти с августа 2014 года. В это время в Турции начала резкими темпами повышаться инфляция, которая в 2021-м достигла уровня почти в 20% в год. А по итогам 2022-го рост цен установил невиданный антирекорд в 83% в год.

Оппозиция действующему президенту обвиняет его в том, что Эрдоган пренебрегал монетарными методами борьбы с инфляцией и даже наоборот — поощрял экономический рост в стране, невзирая на галопирующий подъем цен за счет относительно невысоких процентных ставок. За последние семь лет ВВП Турции постоянно показывал рост от года к году, достигнув в 2021-м рекордных 11,6% и снизившись в 2022-м до 5,6%, при этом превзойдя темпы в США и Евросоюзе. Поэтому, можно сказать, что «эрдоганомика», то есть модель, которая ориентирована на рост ВВП ценой высокой инфляции, во многом себя оправдала. Президенту Эрдогану есть чем похвалиться перед избирателями. Тем более, что в 2023-м инфляция начала снижаться: уже в марте она опустилась до 50%.

Соперник Эрдогана, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, выступает за «новую модель экономики». «Новизна» заключается в том, что, во-первых, он нанял себе экономического советника из США — Джереми Рифкина. Он активно продвигает «зеленую» повестку дня, рекомендует Турции переходить на возобновляемые источники энергии, сокращать зависимость от российского голубого топлива и, самое главное, отказаться от проекта газового хаба в стране, через который сырье из РФ будет поступать в южную Европу. Во-вторых, оппозиционный кандидат выступает за улучшение отношений с Евросоюзом и ухудшение — с Россией, предлагая Турции присоединиться к «потолку цен» на нефть и иным санкциям ЕС против РФ.

При этом команда Кылычдароглу ведет себя весьма противоречиво в отношении борьбы с инфляцией в стране — одни его советники предлагают вернуться к повышению процентных ставок и укреплению лиры, а другие, наоборот, считают, что необходимо продолжать и даже наращивать объемы бюджетного стимулирования экономики. Это будет означать, что инфляция в Турции будет по-прежнему сохраняться на высоком уровне, а курс нацвалюты продолжит проседать.

Между тем, действующий президент Эрдоган в период предвыборной кампании уже позаботился об укреплении курса лиры к доллару, точнее, о сдерживании ее падения. В преддверии выборов Центральный банк страны потратил несколько миллиардов из резервов на поддержание относительно стабильного курса нацвалюты. По оценкам экспертов, поддержание лиры только в мае стоило Турции 15% от объема резервов. То есть пока оппозиция выступает с жесткой критикой действующей власти, та постепенно лишает противников одного из главных «козырей» — обвала национальной валюты, который, если бы произошел, мог бы быть использован оппонентами в их интересах.

Хотя на выборах победил Эрдоган, для лиры кандидаты были «оба хуже». Политика президента ставит во главу угла рост экономики, пренебрегая борьбой с инфляцией, что, с одной стороны, до сих пор обеспечивало взлет ВВП и достаточно высокий для развивающейся страны уровень занятости населения, но, с другой, обесценивает его реальные доходы. При этом кандидат от оппозиции мог бы, благодаря весьма «нестандартным» советам с Запада, в дополнение к высокой инфляции еще и ввергнуть страну в экономический спад, которого она, несмотря на внешние вызовы, не знала многие годы. А также ухудшить отношения с Россией — одним из ключевых торговых партнеров для Турции.

Так что вопрос о том, как скоро турецкая лира прекратит обесцениваться, пока остается открытым. Она продолжит падать, при этом способствуя росту экономики, что в итоге позитивно сказывается на развитии страны.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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