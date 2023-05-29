Семеро школьников упали в обморок на линейке в Омской области

В Омской области во время школьной линейки семеро детей упали в обморок. В больницу доставили учеников 5–7-х классов. Недомогание почувствовали дети в возрасте от 10 до 12 лет.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что инцидент произошел 26 мая на территории одной из школ города Тары. Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали им необходимую помощь. В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает.

По факту случившегося Тарская межрайонная прокуратура Омской области проводит проверку. Надзорное ведомство во время проверки оценит деятельность должностных лиц мэрии и школы по обеспечению безопасности детей в образовательном учреждении.

ИА «Город55» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что всех пострадавших детей оценивают положительно.

Ранее в мессенджерах распространялись ложные сведения о том, что подростки употребляли запрещенные вещества. Однако, по предварительным данным, у школьников произошел тепловой удар. Эту информацию агентству подтвердили в СУ СКР по региону. Ведомство подключилось к расследованию.