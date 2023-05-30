Дипломатия XXI века

Китай активно дебютирует в роли арбитра международных споров. Несколько десятилетий его внешняя политика была сдержанной, и позиция Пекина по крупнейшим мировым вопросам чаще всего скрывалась за ритуальными формулировками. Но начало третьей каденции председателя Си Цзиньпина было ознаменовано сразу несколькими дипломатическими инициативами, заставляющими мир по-новому взглянуть на роль этой страны в глобальной политике. Украинская мирная инициатива — самая амбициозная заявка КНР на звание наиболее успешного посредника для решения сложных разногласий.

В феврале 2023 года мир, в особенности западный, был весьма впечатлен успехом Пекина в урегулировании отношений между двумя региональными лидерами на Ближнем Востоке. Историческое восстановление связей между Саудовской Аравией и Ираном произошло именно в столице КНР, что мгновенно сделало Китай важнейшим игроком самого взрывоопасного региона мира. Пекин уже делает осторожные шаги и в палестинском урегулировании, где все усилия Запада много лет не приводят к успеху. Весьма вероятно, что Китай может сыграть роль арбитра и в Сирии, особенно если его усилия поддержит Россия. Ряд посреднических инициатив Пекина обсуждают и государства Африки.

Эти инициативы стали следствием заявленной председателем КНР Си Цзиньпином готовности «принять ответственность» за будущее мирового порядка, его широко тиражируемой идеи о «сообществе единой судьбы человечества».

Однако украинский мирный план из 12 пунктов, предложенный Пекином 24 февраля, имеет особое значение и для позиций самого Китая в мире, и для будущего всей планеты. Во-первых, именно Украина стала эпицентром разлома между Западом и мировым большинством, и углубление этого разлома несет гигантские риски как для экономики, так и для глобальной безопасности. Если Пекину удастся найти формулу для урегулирования конфликта, это станет поистине историческим событием и поднимет престиж китайской дипломатии на новую высоту.

Да, сегодня такая перспектива любому здравомыслящему эксперту покажется призрачной. Ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель не готовы идти на контакт с Россией, и уж тем более не готовы отдавать Си Цзиньпину лавры миротворца. Китайский план во многом созвучен позиции России, и уже одно это делает его неприемлемым для стран Запада. Однако, возможно, на это и делался расчет в Пекине: ведь отказ Европы и Америки от переговоров автоматически делает их разжигателями конфликта.

В глазах многих развивающихся стран Китай уже сегодня выглядит миротворцем, стремящимся к решению энергетических, продовольственных, гуманитарных проблем человечества, ставших последствиями украинского кризиса. Кроме того, в отличие от стран Запада, КНР не ставит своим партнерам никаких идеологических условий (например, не требует строительства демократии либерального образца), а напротив, подчеркивает право каждого народа на выбор своего пути развития и государственного устройства. Напротив, сегодняшний имидж западных стран — это гонка вооружений, незаконное санкционное давление и отсутствие всякого желания воспринимать иную точку зрения.

Инициатива КНР по Украине уже поддержана лидерами незападного мира: по примеру России Бразилия, Турция, ЮАР позитивно отреагировали на нее. Сегодня Китай продолжает собирать имиджевые очки, перейдя от слов к делу: спецпредставитель Си Цзиньпина, опытный дипломат Ли Хуэй уже провел переговоры в Европе и на Украине, результаты которых привез в Москву.

Китай демонстрирует развивающемуся миру, какой должна быть дипломатия XXI века: свободная от идеологических догматов, уважающая интересы и традиции всех государств, способная к компромиссам и обеспечивающая по-настоящему инклюзивную безопасность. Но, возможно, самым важным адресатом миротворческих усилий Пекина стало население Тайваня.

Китай, договороспособный, уважающий различные культурные и экономические уклады, может оказаться весьма привлекательным для тайваньцев, которым менее чем через год предстоит сделать выбор главы государства. И уже ясно, что этот выбор окажется судьбоносным для острова: либо в пользу постепенного воссоединения Китая, либо — военного союза с США с последующим почти неизбежным конфликтом в Южно-Китайском море. От успеха мирной инициативы КНР по Украине, таким образом, зависит и вопрос объединения страны, и мир в АТР.

Автор — директор Института Китая и современной Азии РАН, директор Центра международных проектов Финансового университета, доктор филологических наук

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