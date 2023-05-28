Бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин скончался на 70-м году жизни

Бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Сироткин скончался в возрасте 69 лет. Об этом 28 мая сообщил заместитель председателя Ивановской областной думы Дмитрий Шелякин.

«Сегодня ушел из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что Сироткин был яркой и сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком. Причины смерти политика не раскрываются.

Сироткин родился в 1952 году в Выборге. Он окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище и Ивановский филиал Северо-Западной академии государственной службы.

С 1996 по 2000 годы Сироткин был депутатом Законодательного собрания Ивановской области. Затем он избирался в Госдуму четвертого, пятого и шестого созывов.

В 2016 году Сироткин был назначен членом Центральной избирательной комиссии, состоял в ней до 2021 года.

Сироткин был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.