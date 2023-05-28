Реклама
Прямой эфир
Мир
Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Мир
Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов
Мир
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Спорт
«Ростов» прервал серию из трех поражений в РПЛ победой над «Ахматом»
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Общество
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника
Армия
Система ПВО восемь раз сработала в Мариуполе
Мир
Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии
Происшествия
Пожар площадью 500 кв. м произошел рядом с Туапсе

Бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин скончался на 70-м году жизни

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Сироткин скончался в возрасте 69 лет. Об этом 28 мая сообщил заместитель председателя Ивановской областной думы Дмитрий Шелякин.

«Сегодня ушел из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что Сироткин был яркой и сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком. Причины смерти политика не раскрываются.

Сироткин родился в 1952 году в Выборге. Он окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище и Ивановский филиал Северо-Западной академии государственной службы.

С 1996 по 2000 годы Сироткин был депутатом Законодательного собрания Ивановской области. Затем он избирался в Госдуму четвертого, пятого и шестого созывов.

В 2016 году Сироткин был назначен членом Центральной избирательной комиссии, состоял в ней до 2021 года.

Сироткин был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023