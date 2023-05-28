Художник-концептуалист Илья Кабаков умер на 90-м году жизни
Один из основоположников московского концептуализма художник Илья Кабаков умер на 90-м году жизни. Похороны мастера пройдут в узком семейном кругу, гражданскую панихиду проведут позже, сообщает телеканал «Известия». Кабаков известен как автор серии «10 персонажей», инсталляций «Красный вагон», «Случай в музее» и других. Картины художника «Номер люкс» и «Жук» били рекорды стоимости на аукционах.
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