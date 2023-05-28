Треть компаний из РФ столкнулись с нехваткой специалистов по кибербезопасности
В III квартале 2023 года почти треть компаний в РФ планирует нанять специалистов по информационной безопасности. 34% опрошенных хотят взять на работу опытных сотрудников, еще 35% хотели бы найти руководителей отделов. Общая нехватка персонала для IT-отрасли, по оценкам экспертов, превышает 100 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Только в сфере кибербезопасности не хватает почти 30 тыс. работников. Потребность в IT-специалистах растет ежегодно. Темпы развития рынка информационной безопасности возросли за последний год с 20 до 40%. Общее число DDoS-атак на российскую инфраструктуру за 2022 год превысило более чем в восемь раз показатели 2021 года: 1 млн 255 тыс. инцидентов против 147 тыс.
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