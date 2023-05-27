«Бавария» стала чемпионом Германии в 33-й раз

«Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. В последнем туре Бундеслиги мюнхенский клуб обыграл на выезде «Кельн» — 2:1, передает телеканал «Известия». Лидировавшая в чемпионате «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» — 2:2. Дортмундский клуб и «Бавария» набрали по 71 очку в турнире. Мюнхенцы обошли «Боруссию» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Победа в чемпионате стала для «Баварии» 33-й в истории.

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