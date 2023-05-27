В китайском заповеднике засняли единственную в мире панду-альбиноса

Единственная в мире белая панда попала в объектив камеры-ловушки в китайском заповеднике «Вэньчуань-Волонг», об этом сообщает информационное агентство правительства КНР Синьхуа. На видео, снятом в конце февраля, видно, как бамбуковый медведь пробирается по заснеженному лесу. Впервые белую панду камеры зафиксировали в 2019 году, передает телеканал «Известия». Сейчас животному около шести лет, оно абсолютно здорово и признано альбиносом — до сих пор единственным в мире.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.