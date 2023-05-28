Китайская миссия

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию украинского кризиса 26 мая провел в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Этим он завершил свое заграничное турне, которое началось 16 мая в Киеве и последовательно продолжилось в Варшаве, Париже, Брюсселе, Берлине.

Итоги встреч китайского спецпредставителя в Европе показали, что Запад в целом всё еще не до конца расстался, по крайней мере в официальной риторике, с иллюзией своей возможной победы над Россией и пока категорически не желает откликаться ни на посреднические усилия КНР, ни на готовность российской стороны к переговорам.

При этом на дальнейшее отношение Европы к украинскому кризису может существенно повлиять стремление отдельных стран ЕС к стратегической автономии во внешней политике, что повысит шансы на успех китайской миссии.

Стратегическая автономия Европы или хотя бы ее ведущих стран остается ключевым условием прекращения военных поставок киевскому режиму и в целом перехода на вменяемые позиции в отношении России. Кроме того, это важно для того, чтобы европейские страны не присоединялись к антикитайским авантюрам США вокруг Тайваня и начали выстраивать нормальное европейско-китайское партнерство в торгово-экономической сфере.

США начиная с весны 2022 года непрерывно наращивали давление на ЕС с требованием быстрее определяться в отношении китайской позиции в украинском кризисе, с тем чтобы в случае обострения тайваньского вопроса быстро перейти к всеохватывающей санкционной войне против Китая по «российскому прецеденту». К слову, на этом фоне администрация Джо Байдена пытается подключить НАТО к военному патрулированию Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

Поэтому китайский мирный план и основанная на нем посредническая миссия призваны, во-первых, отбить попытки США дискредитировать нейтральную позицию Китая в украинском кризисе перед его основными партнерами в Европе и Юго-Восточной Азии.

Во-вторых, помочь Европе опереться на китайский рынок и капиталовложения, что особенно актуально для ЕС в свете утраты доступа к дешевым российским энергоносителям и перемещения производств в США, и тем самым поддержать стратегическую автономию Европы. Из европейских и американских СМИ известно, что Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США.

Коротко говоря, перед китайским посредничеством и, в частности, перед спецпредставителем КНР стояла важная и тяжелая задача — помочь ЕС и его отдельным странам-лидерам осознать свои собственные, европейские интересы как в украинском кризисе, так и в отношениях с КНР; добиться, чтобы ведущие страны Европы перехватили у США повестку урегулирования украинского кризиса.

При этом очевидно, что этой цели нельзя достигнуть одномоментно.

Ли Хуэй в Европе подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения. Представители ЕС ответили отказом, выступив против замораживания конфликта.

Как обращают внимание многие китайские эксперты, руководство ЕС использовало переговоры с Ли Хуэем, чтобы продвинуть американскую позицию в отношении украинского кризиса и самого китайского посредничества. Во время встреч спецпредставителя КНР с официальными лицами ЕС Брюссель говорил как рупор США, повторяя за Вашингтоном необоснованные требования и обвинения в адрес Китая.

Как следует из заявления, опубликованного ЕС после встречи Ли Хуэя с Энрике Мора — заместителем главы внешнеполитической службы Евросоюза, Брюссель призвал Китай подтолкнуть Россию к «безоговорочному выводу всех сил и военной техники со всей территории Украины...».

В связи с этим стоит напомнить и о недавнем высказывании руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Китай «не может рассчитывать на то, что будет хорошим другом» Евросоюзу без усилий по прекращению российско-украинского конфликта.

Впрочем, в Китае считают, что эскалация напряженности — прямой результат провокационных действий Запада, и видят особенную иронию в том, что тот, кто стремится к продолжению конфликта, возлагает ответственность на того, кто выступает за примирение.

В целом претензии ЕС в Китае считают необоснованными. Китай — не сторона конфликта и не его зачинщик. Он не стремится принуждать какую-либо сторону к принятию тех или иных решений. Поэтому спецпредставитель Китая наверняка пытался донести европейским коллегам принципиальную тупиковость позиции, высказанной Боррелем.

Впрочем, в отличие от руководства ЕС крупные европейские державы, такие как Франция и Германия, пытаются, сохранить дипломатическую автономию. В частности, по итогам переговоров в Париже с Фредериком Мондолони — гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции, Ли Хуэй отметил, что у Китая и Франции есть несколько точек соприкосновения по украинскому кризису. В свою очередь, Мондолони выразил надежду, что КНР продолжит играть конструктивную роль в прекращении боевых действий.

Турне спецпредставителя КНР по Европе — это только начало посреднических усилий, и преждевременно ожидать каких-то положительных результатов сейчас, когда на Западе еще не развеялись иллюзии относительно поражения России в СВО.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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