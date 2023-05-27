В Мексике иммиграционная служба обнаружила 175 мигрантов в грузовике

В мексиканском штате Чьяпас в грузовике обнаружили 175 мигрантов. Сотрудники иммиграционной службы услышали крики во время остановки автомобиля на одном из КПП. Большинство беженцев были из Гватемалы, а также из Эквадора, Сальвадора и Гондураса, передает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что Мексика ужесточила контроль за мигрантами.

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