Украина запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники. Такие ракеты имеют дальность действия до 500 км, передает телеканал «Известия». Отмечается, что Зеленский обсуждал поставки с Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. Германия не дала официальный ответ по поводу запроса. По словам военных экспертов, Украина сможет начать неконтролируемые обстрелы территории России в случае передачи ракет.

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