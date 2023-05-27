Проливные дожди стали причиной наводнения на юго-востоке Испании

Проливные дожди затопили аэропорт в Мадриде. Под воду ушло несколько городов на юго-востоке страны. Ливни не прекращаются уже около недели, передает телеканал «Известия». Реки вышли из берегов, потоки воды сносят всё на своем пути. Машины буквально плывут, десятки дорог перекрыты. В Валенсии выпало рекордное количество осадков. Самая сложная обстановка в Беникасиме и Кабанесе. Местные власти подсчитывают ущерб от наводнений. Циклон обрушился на страну после продолжительной засухи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.