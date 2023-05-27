Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
Мир
В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье
Мир
МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией
Армия
Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России
Общество
ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации
Мир
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
Наука и техника
Ракету «Рокот» оснастят ступенью с турбореактивными двигателями
Мир
Украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления
Происшествия
Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре
Мир
На Украине внесли предложения по росту тарифов на энергию с 1 июня
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в автосалоне на площади в 700 кв. м
Мир
Экс-генпрокурор Украины признал полный контроль РФ над Артемовском

Видео. Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023