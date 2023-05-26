Летом на черноморском побережье ожидается комфортная погода

Курортный сезон в России в этом году будет комфортным. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, вода на черноморском побережье прогреется до +22 градусов к середине июня. Сейчас температура воды в море уже превысила отметку +15 градусов, передает телеканал «Известия». По прогнозам метеорологов, опасных погодных явлений на российских курортах в этом году будет меньше, чем в двух предыдущих.

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