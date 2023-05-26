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Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
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В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
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Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
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Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке
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МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
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Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
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В Париже запретят одноразовый пластик на период Олимпийских игр
Политика
В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России
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ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
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Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине
Экономика
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии к востоку от Токио

Черногория по запросу российской стороны экстрадировала обвиняемого в тяжком преступлении

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