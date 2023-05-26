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В ЦБ прокомментировали возможность возврата авиакомпаниям средств за лизинг самолетов

ЦБ: нужно учитывать аргументы в защиту прав собственности при обсуждении возврата средств за лизинг самолетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центробанк России считает важным учитывать аргументы в защиту прав собственности при обсуждении инициатив по возврату в оборот авиакомпаний накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов. Об этом сообщила на брифинге 26 мая первый зампред Центробанка (ЦБ) России Ксения Юдаева.

«Мне кажется, что всё-таки нужно взвешивать разные факторы, в том числе и аргументы в защиту прав собственности. Эти счета типа С были созданы именно как способ с одной стороны ввести валютные ограничения, с другой стороны — соблюсти права собственности. И этот аргумент при обсуждении такого рода вопросов я бы безусловно продолжала учитывать», — ответила Юдаева на вопрос «Известий» о предложении авиакомпаний вернуть средства с этих счетов в оборот, если западные лессоры не обратились за ними.

Она не стала раскрывать их объем. Также в ЦБ не стали комментировать, обращались ли западные лессоры за этими деньгами.

Лессоры рубят: средства за лизинг иностранных самолетов зависли на счетах в России
Почему деньги не дошли до адресатов и кто теперь на них претендует

Весной 2022 года западные страны ввели санкций против компаний российской авиаотрасли. Западные лизингодатели, которые предоставляли российским авиакомпаниям самолеты в лизинг, вынуждены были расторгнуть контракты и потребоваться возвращения судов. Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил 23 марта, что речь идет о более 500 самолетах общей остаточной стоимостью $20 млрд.

Российские власти распорядились возвращать воздушные суда только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Но до сих пор большая часть импортных самолетов остаются в России.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта прошлого года, авиакомпании теперь могут расплачиваться за лизинг этих самолетов в рублях, перечисляя платежи на счета типа С по курсу ЦБ на день платежа. Стандартно же такие платежи для нерезидентов проходили в валюте.

В начале сентября 2022 года «Авиационная транспортная компания «Ямал» обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой рассмотреть предложение по возврату скопившихся на этих счетах средств обратно авиакомпаниям. В компании отметили, что стоит установить конкретный срок, в который лессоры-нерезиденты могут обратиться в российские банки за средствами и, если они этого не сделают, — возвращать деньги перевозчику.

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