Более 1 тыс. красноярцев пострадали от укусов клещей за неделю
В Красноярском крае за неделю от укусов клещей пострадали 1223 человека. Среди них 232 ребенка. Таковы данные краевого управления Роспотребнадзора.
По словам главы ведомства Дмитрия Горяева, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, самые опасные зоны — это окрестности Красноярска, станция Снежница и заповедник «Столбы».
Ранее и.о. заместителя главы регионального правительства Алексей Подкорытов поручил организовать зооэнтомологическую оценку и акарицидную обработку территорий. Тех, кто обнаружит клещей, просят звонить по телефону 005.