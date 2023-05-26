Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на СП
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Мир
Канада передаст Киеву более 40 авиационных ракет AIM-9
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Германии признались в просьбе к КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Политика
В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России
Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Мир
Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине
Экономика
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Мир
Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

Культурно-образовательный комплекс достроили на острове Русском

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На острове Русском во Владивостоке завершено строительство культурно-образовательного комплекса. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил филиал Центральной музыкальной школы.

Учебный процесс начнется во всех учреждениях культурно-образовательного комплекса в сентябре, рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства. Проходить обучение за счет бюджета смогут около 550 учеников из разных областей страны.

Площадь комплекса составляет 90 тыс. кв. м. Он включает девять зданий: филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы имени Петра Чайковского, образовательную школу, два интерната, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств. В комплекс также входят три многоквартирных дома для артистов и преподавателей.

По словам губернатора Олега Кожемяко, каждый этап строительства контролировался, в работах принимали участие специалисты из Белоруссии. Это один из четырех проектов, которые реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина.

Строительство также ведется на сопке Орлиное гнездо. Там разместят филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, школу креативных индустрий и сцену Мариинского театра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023