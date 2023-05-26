Культурно-образовательный комплекс достроили на острове Русском

На острове Русском во Владивостоке завершено строительство культурно-образовательного комплекса. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил филиал Центральной музыкальной школы.

Учебный процесс начнется во всех учреждениях культурно-образовательного комплекса в сентябре, рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального правительства. Проходить обучение за счет бюджета смогут около 550 учеников из разных областей страны.

Площадь комплекса составляет 90 тыс. кв. м. Он включает девять зданий: филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы имени Петра Чайковского, образовательную школу, два интерната, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств. В комплекс также входят три многоквартирных дома для артистов и преподавателей.

По словам губернатора Олега Кожемяко, каждый этап строительства контролировался, в работах принимали участие специалисты из Белоруссии. Это один из четырех проектов, которые реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина.

Строительство также ведется на сопке Орлиное гнездо. Там разместят филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, школу креативных индустрий и сцену Мариинского театра.