Денежная база в России за неделю выросла на 0,4%

Объем денежной базы России в узком определении к 19 мая увеличился до 17,6 трлн рублей. За неделю с 12 по 18 мая показатель вырос на 73,2 млрд рублей, или на 0,4%, передает телеканал «Известия». Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение наличные, а также остатки на счетах обязательных резервов кредитных организаций, которые депонируются в Центробанке.

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