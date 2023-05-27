Звезда не по профессии: на кого учились известные артисты

Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб по образованию эксперт-криминалист и десять лет отработал в полиции. Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин хотел стать ветеринаром, но выучился на педиатра. Севиль из Artik&Asti преподавала в школе английский язык, а Мия Бойка окончила факультет бизнеса и защищала диплом по зуму, потому что была на гастролях. В России отгремели последние звонки, и «Известия» узнали у знаменитостей, куда они пошли учиться после школы.

«Я сказал маме, что буду ветеринаром»

Бывший фронтмен группы Hi-Fi певец Митя Фомин в музыкальной индустрии уже больше 20 лет. Однако его судьба могла сложиться совсем иначе: он окончил Новосибирский мединститут, факультет педиатрии. Вспоминает, что был неплохим студентом.

Фото: из личного архива Мити Фомина

— В нашей семье было очень много животных. Когда настал момент выбора профессии, я сказал маме, что буду ветеринаром. Она сказала: «Если ты хочешь лечить, ты будешь врачом». Но в глубине души я хотел быть артистом. В 20 лет мне казалось, что уже может быть поздно, но я стал предпринимать шаги, чтобы стать музыкантом, — рассказал Фомин «Известиям».

«Папа настоял»

Солистка популярной группы Artik&Asti Севиль, прежде чем стать известной певицей, несколько лет проработала в школе. Она магистр филологических наук и переводчик.

Фото: t.me/artikastifamily

— Мой папа настоял когда-то именно на этой специализации, и я ему благодарна, — призналась Севиль «Известиям». — Я очень люблю свою студенческую жизнь! Я была активисткой, спортсменкой, участвовала во всех конкурсах, в КВН, и мы постоянно где-то путешествовали. Несмотря на это, я была лучшей студенткой университета, получала президентскую награду даже. В общем, я очень любила учиться! Но я всю жизнь пою. На самом деле я всегда занималась именно этим делом. Просто параллельно я еще зарабатывала на жизнь — преподавала в школе английский.

«Я думала, что мне не суждено стать певицей»

Певица Наталья Подольская с самого детства участвовала в музыкальных конкурсах. Но, несмотря на это, в какой-то момент решила, что ее мечта о сцене не сбудется, и пошла изучать право.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— У меня папа — юрист, и его папа — юрист. И был такой момент, как раз окончание школы, когда я думала, что мне не суждено стать певицей. Я поступила в юридический и окончила его с красным дипломом, — рассказала Наталья Подольская «Известиям». — Я уже в вузе работала на полставки в Могилевской филармонии и на третьем курсе перевелась на заочное.

«Мама отправила в монастырь»

Мать Авраама Руссо мечтала, чтобы сын получил духовный сан, и отправила его в монастырь. Но после окончания обучения будущий артист решил посвятить себя любимому делу.

Фото: avraamrusso.net

— Я богослов и историк по большому счету. Но я рано начал выступать — с 16 лет. Выступать профессионально, когда ты не поешь для души, а зарабатываешь на этом. Потом я расширял свой опыт, продолжал учиться и учиться — я получил юридическое образование, — рассказал Авраам Руссо.

«Отработал десять лет в полиции»

Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб признается, что музыкального образования у него нет. И вообще, серьезно заниматься творчеством он начал только в 27. До этого он много лет отдал службе в полиции.

— Учился я на эксперта-криминалиста. Это тот специалист, который выезжает на место происшествия, изымает следы, делает экспертизы, по которым суд потом выносит приговоры. Очень серьезная работа, очень ответственная, поэтому я был сильно вовлечен в процесс обучения. Музыкой я не занимался на тот момент. Ну, если только в душе пел. Эти годы прошли в очень плотном обучении, плюс еще служба: я был курсантом. Так как я был расположен к музыке, мне дали сразу маленький барабан. Когда все шагали строевым шагом, я задавал ритм, — рассказал Хабиб.

Фото: соцсети

Отдаться музыке будущий артист решил, потому что душа требовала чего-то большего, чем работа в офисе с девяти до шести.

— Хотелось какого-то творческого полета, и я считал, что музыка может дать мне эти эмоции. Поэтому я отработал контракт десять лет в полиции и по его завершении с чувством выполненного долга решил уйти в музыку, — сказал он «Известиям».

Хабиб добавил, что бывшие коллеги сперва скептически отнеслись к столь кардинальным переменам в его жизни, но потом приняли их и даже просили билеты на концерт.

«Думал, что однажды выйду на сцену и передам привет курсантам»

Певца Bahh Tee (Бахтияр Алиев) называют первым российским артистом, получившим известность через соцсети. Сам он признается, что музыка была лишь хобби. После школы, которую он, к слову, окончил экстерном, Бахтияр хотел пойти в армию, но родители настояли, что нужно получить образование. Тогда парень поступил на факультет подготовки экспертов-криминалистов в Московский университет МВД России.

— Курсантская жизнь — это практически солдатская. Каждый праздник во время народных гуляний стоят солдатики в оцеплении. Вот 10–15 раз в год мы так и стояли — на День города, во время концертов. Я смотрел и думал: однажды я выйду на эту сцену и передам привет всем курсантам, которые стоят в оцеплении. Когда я окончил вуз, я вышел на сцену и передал им привет, — вспоминает Бахтияр.

Фото: из личного архива Bahh Tee

Окончил вуз Бахтияр с красным дипломом. При этом параллельно он получил еще одно образование.

— Учась на третьем курсе, я поступил в РУДН на юридический факультет, гражданско-правовое направление. В первом вузе я защищал диплом на тему «Способы подделки подписей и признаки их распознавания». Во втором — «Авторские и смежные права музыкальных произведений и способы их защиты». Мне легко давалась учеба. По дисциплине всё было плохо — не ходил, гулял, дрался, спал на занятиях, но при этом всегда учился на «отлично». А потом так сложилось, что хобби превратилось в профессию. Я записывал песни для себя, выкладывал в соцсетях, и в какой-то момент они стали суперпопулярными. У меня просто не оставалось выбора, — сказал он «Известиям».

«Получила диплом, чтобы бабуля и дедуля были спокойны»

Эффектная блондинка певица Ханна, как и многие девочки, в детстве мечтала стать актрисой или певицей, но когда встал вопрос о том, на кого пойти учиться, последнее слово было за ее родными.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Бабушка с дедушкой мне сказали: «Нужно получить экономическое или юридическое образование». Я получила диплом, чтобы мои бабуля и дедуля были спокойны, счастливы и рады. А уже потом начала заниматься своим творчеством, своей карьерой, — призналась Ханна «Известиям». — Мне кажется, мы живем в такое время, когда музыкальное образование не настолько важно, как твое желание стать артистом.

Она также призналась, что была не самой дисциплинированной студенткой.

— Я очень жестко прогуливала. Но что касается каких-то безбашенных поступков — в моей жизни ничего такого не было. Я очень правильная девочка, — добавила она.

«С первого курса мне говорили: ты точно не будешь этим заниматься»

Рэпер Мот по специальности экономист-менеджер. Образование получил в МГУ и, по его словам, до последнего думал, что будет работать по профессии.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— С первого курса мне говорили: «Да ты точно не будешь этим заниматься! Иди на сцену! Иди пой!» А я был уверен в своем выборе вплоть до защиты диплома. Поэтому, если вы строите какие-то планы, имейте в виду, что у жизни они могут быть другими, — сказал он «Известиям». — Я считаю, что образование, пользуешься ты им или нет, формирует определенный склад ума, дает основу.

«У родителей не было возможности оплачивать мое образование»

Кумир молодежи 26-летняя певица Мия Бойка родилась в деревне Ленинградской области. А образование получила в РЭУ имени Плеханова, окончила факультет бизнеса «Капитаны». Именно это направление будущая звезда выбрала, потому что прошла отборочный лагерь.

Фото: из личного архива Мии Бойки

— У родителей не было возможности оплачивать мое образование, тем более в «Плешке» образование серьезное и достаточно недешевое. Я прошла отборочный лагерь, и меня взяли. Родители меня туда отпустили, потому что в бизнес-школе было очень строго и им это подходило. У меня строгая семья, религиозная, и будь это обычный университет, меня бы туда не отпустили, — призналась певица «Известиям». — Очень многим запомнились мне годы студенчества, как мы жили все в общежитии, зарабатывали сначала очень мало и перебивались как-то на 5 тыс. рублей в Москве целый месяц. Потом начали зарабатывать больше. Я дружу с некоторыми своими однокурсниками. Мы наблюдаем за ростом друг друга, и это так интересно!

Во время студенчества, по воспоминаниям Мии, ей довелось быть вожатой в «Артеке», проходить военно-патриотическую подготовку. В этот же момент активно развивалась ее музыкальная карьера.

Фото: из личного архива Мии Бойки

— Защита диплома у меня проходила в Питере — в отеле по Zoom, потому что я должна была выступать на фестивале «Белые ночи» и не могла его пропустить, так как была там заявлена, а защиту диплома нам поставили на эту дату. Огромная благодарность моим преподавателям за то, что они меня поддерживали, несмотря на мое нестабильное появление на парах. Они понимали, что я не занимаюсь ерундой, а работаю, поэтому помогали мне, и диплом я защитила на «отлично», — рассказала Мия. — Я не построила карьеру в этом направлении, потому что я всегда хотела петь и знала, что буду певицей. Но, честно говоря, эти знания мне сейчас пригождаются. Я ни разу не пожалела, что получила это образование. Это была сильнейшая школа жизни, которая сейчас помогает мне, потому что она воспитала во мне дисциплину и укрепила мой стержень.