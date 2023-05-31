Капитальный маневр

Если определять главную задачу страны на 2023 год, это, безусловно, обеспечение суверенитета России — промышленного и финансового. Цель, которую ставит и президент, и правительство, — ускоренная модернизация промышленности страны для обеспечения ее нужд, а значит — запросов людей. Соответственно, нужны серьезные инвестиции (по недавним оценкам экспертов, на проекты технологического суверенитета понадобится более 8,5 трлн руб.) и новые инвестиционные решения.

Где взять деньги? В условиях закрытых рынков внешнего долга финансировать все и вся государство не может. Необходимо вовлекать дополнительные ресурсы, например — банковские кредиты. И деньги есть: только на депозитах население России и юрлица держат порядка 82 трлн руб. Это огромные средства, но далеко не все они работают в реальной экономике (по данным Росстата, общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года — порядка 21 трлн руб., и это на всех инвесторов: банки, бизнес и т.д.).

Причина, по которой банковский рубль не спешит в те же проекты техсуверенитета, — довольно высокий уровень риска, ведь это вложения в инновации. Соответственно, необходимо создать условия для обеспечения комфорта инвесторов, при этом сохранить стабильность банковской системы. Таким реальным инструментом становится новая таксономия техсуверенитета, разработанная Минэком, при участии ВЭБа и Банка России. Суть ее в том, что, если предприятие будет производить важную для страны продукцию, а проект соответствует критериям таксономии, банк сможет дать более выгодный кредит. Это стало реальным за счет смягчения требований Банка России к риску в таких проектах (меньшее резервирование капитала), но на допустимом для стабильности системы уровне.

В результате изменение регуляторики может дать весомый результат: по оценкам ВЭБа, объемы инвестиций в проекты техсуверенитета до 2030 года могут составить до 20 трлн руб.

ВЭБ под руководством Игоря Шувалова нацелен на решение наиболее сложных задач в партнерстве бизнеса и государства. Так было в пандемию ковид, когда под поручительства корпорации банки выдавали кредиты бизнесу на сохранение рабочих мест и перевооружение производств. По такому принципу настроена Фабрика проектного финансирования, где за ВЭБом — поддержка на самых сложных и высокорисковых этапах, а основное финансирование — от тех же банков. С частным капиталом реализуются и другие масштабные треки: в инфраструктуре, экспорте или проектах городской экономики (транспорт, здравоохранение, строительство новых школ и т.п.), развивается «зеленое» и ответственное финансирования. Сам ВЭБ при этом демонстрирует и хорошую финансовую форму, и готовность — при необходимости — задействовать и капитал, и экспертизу.

Оценить важность новой таксономии несложно: среди возможных проектов и обеспечение современных электробусов/поездов, и технологии связи, и медицинское оборудование, и еще сотни позиций и наименований, без которых жизнь современной страны и ее жителей трудно представить. В условиях санкций закупка готовых решений затруднена, значит, их надо производить или локализовать в России. Нужны технологии (здесь есть и хороший задел, и светлые головы, и партнеры на Востоке) и финансовый ресурс. В идеале — частный (государственные деньги должны быть прежде всего катализатором, а не единственным/основным элементом).

В том, что в ближайшее время мы увидим новые инициативы по притоку средств в проекты техсуверенитета, абсолютно уверен. Ключевая причина — общая, то есть власти, бизнеса и людей, выгода.