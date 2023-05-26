Реклама
Прямой эфир
Армия
«Калашников» сообщил о кратном наращивании производства дронов
Общество
В Крыму сняли все коронавирусные ограничения
Мир
В МИД КНР выразили надежду на выполнение зерновой сделки в полном объеме
Общество
ФСБ задержала скрывавшегося в Донбассе экс-главу ростовского завода
Мир
МО РФ заявило о планах США провести работу с особо опасными инфекциями в Закавказье
Мир
МИД Франции сообщил о готовности страны помочь ВСУ в пилотировании F-16
Политика
Артемовск официально включен в зону ответственности Шахтерска
Наука и техника
Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в выходные
Общество
В новых регионах России зарегистрировано 11 СМИ
Мир
В самолете Asiana во время полета открылась дверь
Общество
ФСБ задержала троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

«Калашников» сообщил о принятии СВЧ на вооружение российской армии

Президент концерна «Калашников» Лушников: снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников 26 мая.

Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих винтовку данного типа.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил Лушников.

Снайперская винтовка Чукавина сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Особенностью этой модели является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. СВЧ разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений вооруженных сил (ВС), ФСБ и других силовых структур РФ.

«Калашный» подряд: дальневосточных военных вооружат новейшим автоматом
АК-12 предстоит пройти проверку суровым климатом и изобретательностью российских солдат

Ранее, 18 мая, винтовку Чукавина представили на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске. Как рассказал руководитель специальных проектов группы компаний «Калашников» Григорий Лысенко, одной из основных целей создания оружия было исправление проблем с установкой прицельных приспособлений разной дальности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023