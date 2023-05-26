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Строительство школы на 1100 мест в Бокино в Тамбове начнется в 2023 году

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В селе Бокино в Тамбове появится новая школа, рассчитанная на 1100 учащихся. Концессионное соглашение по строительству 24 мая подписали министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова и генеральный директор ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение» Алексей Шаповалов, сообщает в пятницу, 26 мая, региональное правительство.

Стоимость реализации проекта составляет около 2 млрд рублей. В эту сумму включено само строительство и оснащение учебного заведения.

Как объяснила министр образования, возведение школы по концессии позволит снизить финансовую нагрузку на областной бюджет. Так, из региональной и федеральной казны на проект направят 807,4 млн рублей.

По словам Алексея Шаповалова, строительство начнется уже в этом году, а сдать объект планируется до конца 2024-го. Школа будет государственной и соответствовать всем современным требованиям и стандартам.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», школа в Бокино станет третьим образовательным учреждением в регионе, которое возведут с применением механизма государственно-частного партнерства. В микрорайоне Майский в Тамбове уже строится школа на 2,5 тыс. мест, в ближайшее время также начнется строительство школы на 1275 мест на улице Волжская.

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