Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды

В России изобрели текстильные индикаторы, которые меняют цвет при высоких концентрациях кислотных или щелочных паров в воздухе. Такие датчики можно использовать при изготовлении спецодежды и средств индивидуальной защиты для предотвращения химических ожогов. Об этом «Известиям» рассказали в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина.

«Человек реагирует на изменение цвета быстрее, чем на другие сигналы об опасности. Поэтому хромодатчики будут полезны как средства быстрой индикации и будут важным дополнением к средствам мониторинга и оповещения, которые уже есть на предприятиях химотрасли», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, завкафедры органической химии Института химических технологий и промышленной экологии РГУ им. А.Н. Косыгина Дмитрий Кузнецов.

Основой для галохромных красителей служат соединения, которые произведены из тринитротолуола, также известного как тротил. Их получают при утилизации взрывчатых веществ, у которых превышен срок безопасного хранения.

Специалисты отрасли считают разработку перспективной, но требующей доработки для каждого конкретного вида производства. Ученые готовы к взаимодействию для широкого внедрения датчиков в технологический процесс химических предприятий.

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Цвета представление: красители из тротила выявят вредные вещества в воздухе