Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции признали, что НАТО подливает масла в огонь на Украине
Происшествия
В ЯНАО огонь полностью охватил многоквартирный дом
Мир
Шольц заявил, что намерен со временем провести разговор с Путиным
Мир
МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине
Мир
Додик заявил об изучении возможности оплаты российского газа в рублях
Спорт
Форвард «Далласа» Павелски обошел Овечкина по голам в плей-офф НХЛ
Мир
Американский экономист указал на две организованные США провокации на Украине
Наука и техника
Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в выходные
Общество
В новых регионах России зарегистрировано 11 СМИ
Мир
В самолете Asiana во время полета открылась дверь
Общество
ФСБ задержала троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды

0
Фото: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России изобрели текстильные индикаторы, которые меняют цвет при высоких концентрациях кислотных или щелочных паров в воздухе. Такие датчики можно использовать при изготовлении спецодежды и средств индивидуальной защиты для предотвращения химических ожогов. Об этом «Известиям» рассказали в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина.

В поле зрения: в России создали искусственную роговицу
Разработку представили ученые Сеченовского университета

«Человек реагирует на изменение цвета быстрее, чем на другие сигналы об опасности. Поэтому хромодатчики будут полезны как средства быстрой индикации и будут важным дополнением к средствам мониторинга и оповещения, которые уже есть на предприятиях химотрасли», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, завкафедры органической химии Института химических технологий и промышленной экологии РГУ им. А.Н. Косыгина Дмитрий Кузнецов.

Основой для галохромных красителей служат соединения, которые произведены из тринитротолуола, также известного как тротил. Их получают при утилизации взрывчатых веществ, у которых превышен срок безопасного хранения.

Специалисты отрасли считают разработку перспективной, но требующей доработки для каждого конкретного вида производства. Ученые готовы к взаимодействию для широкого внедрения датчиков в технологический процесс химических предприятий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цвета представление: красители из тротила выявят вредные вещества в воздухе

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023