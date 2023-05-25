Землетрясение на Марсе позволит ученым получить новые данные о строении планеты

Сейсмологи изучают мощное землетрясение на Марсе. Магнитуда составила 4,6. Волны прошли по всей планете. Ученые хотят получить новые данные о строении Марса, передает телеканал «Известия». Установлено, что внешняя кора планеты толще земной и составляет от 42 до 56 км. Наблюдения позволят определить, где расположить будущую пилотируемую станцию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.