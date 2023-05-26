Аргумент аргентум

Со следующего учебного года в школах будут вновь вручать серебряные медали, пообещал министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас в России выпускники школ получают только золотую медаль — «За особые успехи в учении». На нее могут рассчитывать только круглые отличники.

А до 2014 года были и серебряные медали — для тех, у кого в аттестате было не более двух четверок. У меня у самого в школе была серебряная медаль, четверки — по физкультуре и биологии. Этот металлический кругляшок лежит в моем семейном архиве.

Когда начался переход к единому государственному экзамену, абсолютное большинство вузов стало ориентироваться на выстраивание рейтинга абитуриентов исключительно по баллам ЕГЭ. Одной из причин отказа от учета медалей при поступлении стал субъективный характер их получения: учителя ставили по предметам высокие отметки, и, казалось бы, успешный выпускник получал медаль, но нередко результаты его ЕГЭ оказывались существенно более низкими. Поэтому возможность получить медаль сузилась только до отличников, а вузы стали сами решать, давать ли за наличие медали дополнительные баллы. Мы, например, не даем.

Но вместе с тем какая-то ностальгия по медалям осталась. Они были неким социальным маркером, тотемным знаком из прошлого. Ничего удивительного — некоторым людям нравится собирать грамоты, покупать обереги или коллекционировать знаки отличия. Мне кажется, такой серебряная медаль и останется — памятным знаком, поводом для личной гордости, частью семейного архива. Не думаю, что она будет давать какие-то реальные преференции при поступлении в вузы.

Но если на федеральном уровне всё же решат, что ее необходимо учитывать, то Минобрнауки должно будет внести изменения в порядок приема в вузы. Этот документ регламентирует механизмы начисления дополнительных баллов: что вузы должны учитывать обязательно, а где они могут проявить самостоятельность. Думаю, серьезных изменений в порядок приема в вузы ждать вряд ли стоит. Разве что появится норма о возможности начислить дополнительные баллы за серебряную медаль при условии наличия ЕГЭ не ниже определенного порога. Правда, это потребует тщательного моделирования и эксперимента.

Что касается разговоров о необходимости отмены ЕГЭ, то никто никакой альтернативной системы перехода из школы в вуз так и не предложил. И разработать систему более эффективную, нежели единый экзамен, пока никто не смог. К ЕГЭ могут быть претензии по качеству контрольно-измерительных материалов — их результаты не показывают уровень умений кооперироваться и общаться, критически мыслить, создавать новое. Эта проблема пока не решена нигде в мире. Хотя в последние годы проверочные материалы существенно улучшились, в них стало больше заданий на творчество и сообразительность, нежели на заучивание и повторение алгоритмов.

Тут важно помнить, что было до ЕГЭ. Каждый вуз сам разрабатывал свои измерительные материалы для вступительной кампании. И это была очень необъективная история, хотя в чем-то и выгодная для семей. Все старались заранее договориться с вузом о подготовке к экзаменам — можно было походить на курсы, предвосхитить или угадать те типы заданий, которые дадут на вступительных испытаниях.

Вряд ли стоит к такой непрозрачной системе возвращаться, ведь в конце 1990-х годов это привело к тому, что вузы создавали «дружественные» школы и поступить в университет можно было только через них. А это сильно искажало всю реальность образования: дети должны были определяться сильно заранее, с 7–8-х классов, в какой именно вуз идти, а в этом возрасте далеко не все могут делать такой осознанный выбор. Кроме того, такая система препятствовала поступлению в вузы иногородних абитуриентов, у них почти не было шансов. И это неправильно.

Кроме того, единый госэкзамен позволяет абитуриентам подать документы сразу в несколько вузов, что в случае разных экзаменов в каждом вузе практически невозможно.

Поэтому и серебряная медаль снова станет делом субъективным — школьник может сам поставить себе цель ее получить, но не исключено и неоправданное давление родителей. Здесь всё зависит от семьи: где-то гонятся за достижениями, а где-то к ним относятся спокойно.

Кроме того, раньше наличие учеников-медалистов учитывалось и при аттестации учителей. Но это уже ушло в прошлое — сейчас учителя оценивают по результатам выпускников, показателям контрольных работ и отсутствию жалоб на их работу. Не думаю, что ситуация с медалистами вернется в качестве показателя успешности учителя. Так что и тут серебряная медаль останется неким тотемом из прошлого: не очень работает, но пусть будет, если очень хочется.

Автор — доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, ректор Московского городского педагогического университета

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