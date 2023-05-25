Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз, который застрял в Суэцком канале, сняли с мели. Об этом сообщает международное морское агентство Leth. На месте работали буксиры. Длина Xin Hai Tong 23 составляет 189 м, ширина — 32 м, передает телеканал «Известия». Отмечается, что заблокированные из-за остановки сухогруза суда продолжили движение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.