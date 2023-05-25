В РФ создали программу поиска плагиата

В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира, сообщили в Фонде национальной технологической инициативы. Программа ищет совпадения в научных работах и документах. Проверяется не только текст, но и смысловая нагрузка, передает телеканал «Известия». Искусственный интеллект может генерировать аннотацию и выделять библиографию. Система «Антиплагиат» пользуется спросом в вузах и издательствах. Разработчики уверены в потенциале программы и хотят вывести ее на международный рынок.

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