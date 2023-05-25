В Москве устроили акцию в честь Международного дня пропавших детей

25 мая считается Международным днем пропавших детей. В Москве накануне устроили акцию по случаю памятной даты. На Поклонной горе выложили 1 тыс. свечей в форме незабудки, передает телеканал «Известия». Цветок является символом надежды и памяти о дорогих людях. В акции участвовали курсанты вуза МЧС и волонтеры национального центра помощи детям.

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