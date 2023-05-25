Утренний выпуск: как школьники отмечают «Последний звонок»

Единственные выпускники Грузенской средней общеобразовательной школы Александра Дукачёва и Денис Ковалёв со своими классными руководителями выпустили в небо воздушные шарики у сельского клуба. Школа в селе Грузенка — одна из малокомплектных школ Красноярского края, в которой в 2023 году учатся 49 детей с 1-го по 11-й классы