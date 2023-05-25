Утренний выпуск: как школьники отмечают «Последний звонок»

Для выпускников российских школ 25 мая прозвенел последний звонок. Как проходят торжества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Так прошел праздник в филиале Нахимовского военно-морского училища — Севастопольском президентском кадетском училище
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Последний урок для одиннадцатиклассников московской школы № 1748 «Вертикаль»
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Выпускники ГБОУ «Морская школа» в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Последний звонок в 65-й средней школе Мариуполя
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Прощание учеников со школой № 100 в Адлере
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
Выступление для выпускников во время последнего звонка в грозненской школе №18
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Единственные выпускники Грузенской средней общеобразовательной школы Александра Дукачёва и Денис Ковалёв со своими классными руководителями выпустили в небо воздушные шарики у сельского клуба. Школа в селе Грузенка — одна из малокомплектных школ Красноярского края, в которой в 2023 году учатся 49 детей с 1-го по 11-й классы
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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Это первый в ДНР последний звонок для выпускников с российскими дипломами. Праздник в Старобешевской школе № 1
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища во время последнего звонка во Владивостоке
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Выпускники во время последнего звонка в средней общеобразовательной школе № 100 города Адлера
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Выпускники в Историческом сквере Екатеринбурга
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Выпускники отреставрированной в этом году школы в поселке Междуречье Калининградской области
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