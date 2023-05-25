Появилось видео момента падения мотопараплана в Ленинградской области

Появилось видео момента падения мотопараплана в Гатчинском районе Ленинградской области, при котором погибли два человека. На кадрах, опубликованных 25 мая, видно, что мотопараплан сначала плавно снижал высоту, однако при приближении к земле его закрутило в воздухе.

В момент приземления пилот окончательно потерял управление, его парашют занесло вбок, после чего параплан упал за землю.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства начали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«По предварительным данным, 23 мая около 21:00 в Гатчине упал мотопараплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — отмечается на сайте прокуратуры.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее, 24 мая, источник «Известий» рассказал, что при трагедии в Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. Отмечалось, что погибший Кудрявцев В. был опытным спортсменом: за его плечами 385 прыжков. По данным источника, у мужчины не раскрылся парашют, поскольку он выполнил финальный разворот на недопустимо низкой высоте и провалился в воздушную яму.