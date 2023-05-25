Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС

Руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 25 мая начали встречу в Кремле. Заседание открыл президент России Владимир Путин, который заявил, что сотрудничество в рамках стран ЕАЭС продвигается весьма успешно.

«Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами – членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», – сказал глава российского гсударства.

В работе также участвуют главы стран, входящих в ЕАЭС, — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян.

Кроме того, как сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, очное участие в заседании примет и президент Азербайджана Ильхам Алиев. А лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся к участию в мероприятии по видеосвязи.