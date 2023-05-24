Подросток на самокате попал под колеса автомобиля в Липецке

В Липецке подросток на самокате попал под колеса автомобиля. Ребенка госпитализировали с травмами.

Авария произошла на Полиграфической улице. Подростка буквально затянуло под кузов Volkswagen. Мальчик сумел самостоятельно выбраться оттуда.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, судя по записи авторегистратора, ни мальчик, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, ни женщина — водитель иномарки друг друга не видели.

Проводится доследственная проверка обстоятельств случившегося.

Агентство отмечает, что это уже пятое ДТП в Липецке с участием детей на самокатах.

Lipetskmedia сообщает о еще об одном крупном ДТП в Липецке. На улице Жуковского столкнулись бетоносмеситель с 60-летним мужчиной за рулем и грузовик, которым управлял 38-летний мужчина. Оба водителя получили травмы. Причины случившегося сейчас выясняются.