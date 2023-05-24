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Водитель легковушки сбил школьников на самокатах в Красноярске

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В центре Красноярска водитель легковой иномарки сбил двоих школьников на самокатах. Об этом городская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале в среду, 24 мая.

Авария произошла во вторник на улице Дубровинского. В районе дома № 106 водитель легковой Toyota не успел среагировать на неожиданное появление на дороге двух подростков на самокатах и допустил на них наезд.

В результате мальчики 15 и 16 лет получили травмы, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Госпитализация им не потребовалась, школьникам назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо сойти с транспортного средства, в том числе самоката или велосипеда. Дорогу нужно пересекать в качестве пешехода.

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