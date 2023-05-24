В московской школе «Самбо-70» прошел последний звонок

Последний звонок прозвучал в московской школе «Самбо-70». Торжественную церемонию открыл ансамбль барабанщиц. Выпускников наградили грамотами и медалями, передает телеканал «Известия». Ученики начальных классов показали танцевальные номера. Ребят приехали поздравить мотоциклисты и организовали мотошоу перед зданием школы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.