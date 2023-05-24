Стартовал главный интернет-форум России «РИФ-2023»

24 мая стартовал РИФ — крупнейший российский интернет-форум. Информационным партнером мероприятия выступает крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery. Компания проводит тематические конкурсы и награждает самых активных участников.

Традиционно возле главного корпуса на территории пансионата «Лесные дали» установлен диджитал-экран Gallery, который транслирует ключевые вехи форума.

На пленарном заседании выступили Сергей Плуготаренко (гендиректор «Цифровая экономика»), Сергей Гребенников (директор РАЭК), Дмитрий Григорьев (генеральный директор «Циан»), Андрей Воробьев (директор координационного центра доменов .ru/.рф), Ксения Ачкасова (директор телевизионных исследований Mediascope), Борис Омельницкий (Director of Strategic Market Development «Яндекс»), Алексей Минаев (заместитель управляющего директора Ozon), Сергей Кулинкович (арт-директор студии и нейросети Николая Иронова «Студия Артемия Лебедева»).

В рамках пленарного заседания эксперты обсудили итоги I квартала по ряду важных аспектов, таких как медиапотребление, драйверы роста интернет-рекламы, пути развития маркетплейсов и цифровая экономика. Но ключевая тема РИФ в 2023 году — построение нового технологического будущего и поддержка ИТ-отрасли. Особое внимание спикеры уделили востребованности разных кадров, влиянию релокации и возможностям ИТ-обучения для школьников.

Ксения Ачкасова, директор по телевизионным исследованиям Mediascope, предоставила свежую статистику интернет-потребления россиян: 81% наших соотечественников ежедневно пользуется интернетом, тратя на это минимум четыре часа. Наибольшую долю внимания пользователей получают соцсети (19% от общего времени использования интернета), видеохостинги (18%) и мессенджеры (16%). Больше всего времени россияне проводят в Telegram. 30% от времени, проводимом в этом мессенджере с элементами соцсети, пользователи читают различные каналы. Самые популярные среди взрослого населения — информационно-политические. Исключение — молодые люди до 25 лет: эта возрастная группа отдает предпочтение развлекательным каналам и блогам (более 30%).

В рамках первого дня форума состоялся круглый стол «Социальная реклама в интернете». Дискуссия проходила между представителями отраслевых организаций (АКАР и ИРИ) и бизнеса (Gallery, «Авито», Lamoda, Ozon). Спикеры обсудили законодательные аспекты и реализацию института социальной рекламы в интернете, конкурентоспособность социальной рекламы по сравнению с традиционными интернет-креативами, а также договорились о взаимной поддержке ради улучшения качества материалов для продвижения социальной повестки.

В заседании в рамках круглого стола выступила директор юридического департамента Gallery Евгения Волгина. Она отметила высокий уровень ответственности компаний, размещающих социальную рекламу, подчеркнув успех внедрения института оператора социальной рекламы в интернете, и высказала готовность в обсуждении и внедрении аналогичного института формирования смыслов в цифровой наружной рекламе.

Одной из главных тем первого дня РИФ стала наружная реклама. Это единственный сегмент рекламного рынка, показавший стремительный рост по итогам прошлого года (+9%, по данным Admetrix). В 2023 году индустрия продолжает набирать обороты — за счет чего именно, рассказала директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина. Эксперт выступила в рамках секции «10 трендов Рунета», организованной Adindex.

Сурыгина обозначила для всего рекламного рынка ключевые векторы развития наружной рекламы: рост доли программатик-закупок, качественные изменения креативных макетов, использование нейросетей и даже размещение рекламы на билбордах в метавселенных.