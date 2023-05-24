Авиакомпания «Россия» опровергла использование некорректно работающей навигации на Superjet

Авиакомпания «Россия» опровергла использование некорректно работающего навигационного оборудования на Superjet. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что основные эксплуатанты SSJ 100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Так, «Россия» столкнулась с проблемами при использовании авторизованной авиапроизводителем базы и попыталась установить альтернативную, но в «Иркуте» (производителе самолетов) отказались загружать выбранную перевозчиком разработку.

В пресс-службе «Россия» «Известиям» рассказали, что компания, как и другие крупные эксплуатанты авиационной техники отечественного производства, использует базу данных от филиала Центра аэронавигационной информации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ЦАИ).

«Разрешение на ее использование получено на основании решения Росавиации и до завершения процедуры одобрения ЦАИ как поставщика загружаемого программного обеспечения. Авиакомпания уведомила завод-производитель об использовании базы данных ЦАИ еще в 2022 году. «Россия» выступает за равноценный допуск всех поставщиков услуг при условии прохождения ими всех необходимых процедур и регламентов, установленных производителем и регулятором в области гражданской авиации», — добавил перевозчик.

31 марта вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на коллегии Минтранса РФ, заявил, что одними из приоритетов российской авиаотрасли на 2023 год являются сохранение воздушного флота, безопасная эксплуатация самолетов, развитие маршрутной сети.