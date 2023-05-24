Бюджетные перспективы

Газовый монополист России вновь разочаровал инвесторов и акционеров, отказавшись от дивидендных выплат. Дело в том, что «Газпром» уже «обеспечил акционерам сверхприбыль», пояснил решение совета директоров компании заместитель председателя правления монополии Фамил Садыгов. Ведь промежуточные дивиденды составили 1,21 трлн руб. Это на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой «Газпрома», в соответствии с которой компания должна выплачивать акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). А заплатила на 5% больше. Ну и хватит. Правда, если пересчитать дивиденды за 2021–2022 гг., когда цены на газовом рынке били рекорды, то получается, что акционеры получили только половину от причитающего им куска пирога: 26% скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Стало быть, «Газпром» не переплачивает, как утверждает его топ-менеджмент, а наоборот — недоплачивает акционерам.

По оценке инвестиционного банка «Синара», база для определения размера дивидендов монополии за 2021-2022 гг. составляет 4,67 трлн руб. Таким образом, недоплаченные дивиденды (до уровня в соответствии с дивидендной политикой) оцениваются в размере 1,13 трлн руб., из которых на долю государства — главного акционера «Газпрома» — приходится более 565 млрд руб.

Стоит отметить, что эта сумма практически в два раза выше ожиданий Минфина по бюджетным доходам от нового налога на непредвиденную прибыль (windfall tax, 300 млрд руб.). Возможно, если бы «Газпром» строго следовал своей дивидендной политике, то Минфину и не пришлось вводить новый налог.

«Газпром» вообще, в последнее время ставит ведомство Антона Силуанова в неудобное положение. На недавнем совещании президента с правительством министр финансов жаловался, что «есть проблемы с нефтегазовыми доходами». «Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана», — посетовал Силуанов.

Действительно, доходы бюджета за первые четыре месяца года составили 7,8 трлн руб., что на 22% ниже поступлений за тот же период прошлого года, при этом ненефтегазовые доходы выросли год к году на 5%, а нефтегазовые сократились на 52%.

К тому же, опережающие расходы казны в январе-апреле сложились на уровне 11,2 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. А это означает, что налицо технический дефицит.

Не станем говорить о дизайне недостачи, скажем лишь, что текущий, во многом — бумажный, дефицит бюджета может стать детерминантой поспешных фискальных решений и усугубить налоговое сопровождение всего российского нефтепрома.

Но недопоступления в казну от нефтегаза — лишь часть проблемы. Другая сторона, ставшая известной практически одновременно с заявлением Силуанова, касается снижения ВВП России по итогам I квартала на 1,9% в годовом исчислении.

Констатация, но с очень интересными деталями.

Оказывается, в отраслевом разрезе наибольший спад пришелся на торговлю. И если розница просела на 7,3%, то опт потерял 10,8%. При этом в оптовой торговле Росстат учитывал показатели «Газпрома», выпуск у которого в I квартале сократился на 14,1% (в целом по добыче полезных ископаемых падение составило в разы меньше — 3,3%).

Из статистического частокола можно сделать несколько важных выводов как в отношении перспектив дефицита бюджета, так и экономики в целом.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП страны в 2023 году вырастет на 1,2%. Однако падение добычи «Газпрома» в I квартале сразу на 14,1% ставит достижимость главного макроэкономического показателя под сомнение — примем во внимание падение мировой газовой конъюнктуры и уменьшение экспортных поставок газа в натуральном выражении

По итогам первых четырех месяцев года больше всего снизились поступления от экспортных пошлин как раз за газ. В этом году общая сумма «газовых» пошлин составила 172 млрд руб., тогда как в прошлом — 760 млрд руб. (падение в 4,4 раза).

В январе-апреле бюджет наибольшие доходы получил от «нефтяного» НДПИ — 1,7 трлн руб. Поступления от газовой отрасли составили всего 253 млрд руб. (снижение в 6,7 раз). При этом с 800 млрд до 360 млрд руб. (в 2,2 раза) сократились компенсации нефтяникам по демпферу.

Создается впечатление, что нефтянка работает на износ, а «Газпром» благоденствует.

Туманность бюджетного будущего от наметившегося провала газовой сферы подкрепляется и тем, что в 2023 г. общая сумма нефтегазовых доходов должна составить 8,9 трлн руб., из них «базовые», установленные Законом о бюджете, доходы — 8 трлн руб.

Закон уже сейчас не исполняется — за первые четыре месяца в бюджет поступило нефтегазовых доходов на 2,3 трлн руб., что в проекции по году даст лишь 6,9 триллионов. Если так пойдет и дальше, пополнение ФНБ в этом году исключается, а дефицит придется покрывать новыми гособязательствами.

По всей вероятности, так оно и пойдет. Если нефтянка держится за счет эффективного менеджмента и диверсификации контрактов, то экспортные поставки «Газпрома» в конце апреля рухнули год к году на 72%, с 270 млн до 75,5 млн куб. м в сутки, а спотовые цены на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на середину мая упали год к году более чем в два раза. Каких-то существенных изменений, тем паче, в лучшую сторону пока не предвидится.

Вернемся к непродуманным фискальным решениям, которые могут быть приняты по итогам экономических результатов за I квартал. Проще всего обложить нефтянку дополнительными сборами, и бюджетная роспись временно выправится.

Но это в короткую. В долгую правительство может лишить нефтяные компании так необходимого им инвестиционного финансирования, что приведет к снижению показателей их работы, а также к уменьшению налогов и дивидендов в самом ближайшем будущем.

Альтернативный подход выглядит более результативным. Государство как контролирующий акционер «Газпрома» могло бы запросить у газовой монополии структуру ее себестоимости с изменениями (секвестром) в свете двузначного снижения выработки. А заодно и отчета о результатах газификации, начавшейся уже 15 лет назад. Газификации, которая увеличила бы внутренний спрос на газ и минимизировала нынешний масштаб проблем с падением экономики и бюджетных доходов.

В общем и целом, никакой трагедии нет и не будет (у России чрезвычайно комфортный уровень госдолга), но как-то устало работают государевы газовые управленцы.

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