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В Госдуме предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

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В России хотят ввести штраф за нарушение тишины днем. Актуальность наказания объясняют переходом граждан на удаленный режим работы. Сейчас в РФ нет единого закона о соблюдении норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы. В 2022 году за нарушение тишины составили 95,8 тыс. протоколов, по которым граждане заплатили штрафы на сумму 78,3 млн рублей. Сейчас запрет на ремонтные работы с 13:00 до 15:00 действует в Москве. Однако подобное ограничение не касается новостроек. Инициативу поддерживают в Госдуме, а также главы некоторых регионов, передает телеканал «Известия». По мнению экспертов, вводить ограничения следует аккуратно, так как предлагаемый закон может нарушить сложившийся баланс и увеличить число конфликтов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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