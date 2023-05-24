Общественники предложили запретить ездить на авто мощностью более 150 л.с. начинающим

Общественники предложили запретить начинающим водителям езду на мощных авто. Инициатива затрагивает людей со стажем менее трех лет. Новичкам хотят запретить ездить на авто мощностью более 150 л.с. По вине неопытных водителей происходит около трети аварий. При этом недавние выпускники автошкол выбирают опасный стиль вождения, передает телеканал «Известия». После трех лет управления машиной люди стараются ездить аккуратнее. Устойчивые навыки позволяют справиться с нештатной ситуацией на дороге. Стаж вождения сказывается и на стоимости страховки. Для выпускников автошколы коэффициент составляет 2,27 к базовому тарифу ОСАГО. Через три года управления авто показатель уменьшается до 1,65.

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