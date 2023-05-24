Реклама
Прямой эфир
Мир
Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Мир
Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта
Армия
Россия отразила атаку ВСУ на защищающий газопроводы в Турции корабль «Иван Хурс»
Мир
Генпрокурор РФ впервые прибыл с рабочим визитом в Египет
Политика
Путин принимает участие в работе Евразийского экономического форума. Трансляция
Мир
Власти Тернополя поддержали петицию о разрыве всех соглашений с УПЦ
Мир
Во Франции заявили об угрозе для общества от вернувшихся с Украины наемников
Общество
Суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Мир
Украина прекратила экспорт электроэнергии в ЕС
Авто
Установлен новый рекорд мировых продаж кроссовера Omoda С5
Общество
Напавшего на школьницу под Волгоградом заключили под стражу

Путин принимает участие в работе Евразийского экономического форума. Трансляция

0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 24 мая, принимает участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Москве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Владимир Путин примет в нем участие 25 мая. На заседании рассмотрят реализацию совместных проектов, вопросы международной деятельности и расширение торгово-экономических связей. Также у Путина состоится ряд отдельных встреч с лидерами стран — членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, совет принял решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023