Путин принимает участие в работе Евразийского экономического форума. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 24 мая, принимает участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Москве. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В пленарном заседании принимают участие лидеры всех стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Владимир Путин примет в нем участие 25 мая. На заседании рассмотрят реализацию совместных проектов, вопросы международной деятельности и расширение торгово-экономических связей. Также у Путина состоится ряд отдельных встреч с лидерами стран — членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года. Тогда, в частности, совет принял решение о создании нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Кроме того, главы государств ЕАЭС утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.