Врач рассказал об основной опасности аденовируса

Аденовирус может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, при которой возможно присоединение бактериальной инфекции и развитие пневмонии. Об этом «Известиям» 24 мая рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

«Аденовирусы получили свое название по одноименному органу, поскольку впервые были обнаружены именно в аденоидах. Это большая группа вирусов, насчитывающая до 40 серотипов. Из-за большого числа серотипов, клиническая картина заболевания может быть очень разной», — отметила Серебренникова.

Так, по ее словам легкие формы заболевания обычно проходят без температуры или с гриппоподобными симптомами, к которым добавляется конъюнктивит. Тяжелая форма может протекать с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии.

«В основном аденовирус попадает через глаза, поэтому чаще проявляется в виде конъюнктивита. Также он может проникнуть через ротоглотку и желудочно-кишечный тракт. И, в зависимости от того, через какие «ворота» вирус попадает в организм, тот орган или система реагируют первыми. Нередко он может напоминать грипп, так как часто дает высокую температуру. Симптомы проявляются постепенно — сперва температура, потом конъюнктивит, затем кашель», — добавила врач.

Основным путем передачи вируса, по ее словам, является воздушно-капельный. В этом случае он передается разговоре, чихании и кашле. При этом, даже пыль в помещении, где находится заболевший, может стать причиной передачи вируса от человека к человеку. Также возможны контактный и фекально-оральный пути передачи. Инкубационный период составляет до семи суток, поэтому, как отметила Серебренникова, часто пациент даже не может определить причину заражения.

Чаще всего аденовирус поражает людей с ослабленным иммунитетом, а также детей или молодых людей, подчеркнула она.

«Родители детей до трех лет должны иметь настороженность и вовремя обращаться к врачу, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания. Кроме того, важно соблюдать меры личной гигиены, не дотрагиваться до глаз, лица после посещения общественных мест, чаще мыть руки в течение дня, дома и на работе проводить периодическую влажную уборку для предотвращения скопления пыли», — подытожила Серебренникова.

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