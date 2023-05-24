Обучение по новой системе высшего образования начнется с 2025 года

Массовый переход на новую систему высшего образования в России планируют в 2025 году. До 30 июня ряд университетов должен разработать и утвердить образовательные стандарты. Пилотный проект по изменению уровней высшего образования в РФ рассчитан на три года, передает телеканал «Известия». В новой системе обучения для студентов сохранят прежние права и социальные гарантии.

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