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Более 120 компаний заявили о готовности разработать мастер-план Грозного

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Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
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Более 120 компаний зарегистрировались на международный конкурс на создание мастер-плана Грозного, который будет разрабатываться при участии ДОМ.РФ. Интерес к проекту проявили ведущие российские и зарубежные архитектурные бюро, сообщается на сайте главы Чеченской Республики.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что заявки на конкурс подали 49 зарубежных компаний из 24 стран мира (включая Индию, Китай, Турцию, Египет, ОАЭ, Мексику, Иран, Испанию, Великобританию, Бразилию). «Это значит, архитекторы видят возможность именно здесь реализовать свои идеи и лучшие практики. Трех финалистов выберем 31 мая, финал конкурса — в конце сентября», — констатировал он.

Мутко добавил, что Грозный — динамичный город с высоким потенциалом, поэтому госкомпания поддерживает «разработку мастер-плана столицы Чеченской Республики — документа, который определит градостроительные и социально-экономические векторы развития».

Глава ЧР и председатель конкурсного жюри Рамзан Кадыров отметил, что Грозный «смог не просто быстро возродиться из руин, но и стать образцом для многих, возглавить рейтинги качества». «Неудивительно, что лучшие мировые архитекторы изъявили желание поработать у нас. Профессионалы знают, что регион способен установить впечатляющие градостроительные рекорды», — подчеркнул Кадыров. По его словам, «благодаря формированию финансового и торгово-промышленного центра, который ляжет в основу мастер-плана, развитие города будет тесно связано с укреплением международных связей, прежде всего, со странами Ближнего Востока».

Конкурс на подготовку мастер-плана Грозного стартовал в марте 2023 года. Пригласительная кампания завершилась 19 мая. По итогам отборочного этапа жюри определит трех финалистов. Они займутся разработкой конкурсных предложений, которые жюри рассмотрит в сентябре. После оценки их работ будет выбран один победитель.

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