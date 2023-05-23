Австралия возглавила рейтинг стран с самыми красивыми пляжами в мире

Пляжи Австралии признали самыми красивыми в мире, по версии сайта The World's 50 Best Beach. В тройку лидеров также вошли побережья Сейшел и Филиппин. В десятке лучших находятся два австралийских пляжа. Лидер рейтинга, пляж Lucky Bay, расположен в Национальном парке Кейп-Ле-Гранд на южном побережье Западной Австралии, передает телеканал «Известия». Место привлекает туристов своими ярко-белыми песками и дикими кенгуру, которые прыгают вдоль линии прибоя. Рейтинг основан на мнении более 750 тревел-журналистов, блогеров и туристических агентств.

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