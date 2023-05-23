Менее четверти немцев считают Шольца сильным лидером

Менее четверти немцев считают канцлера ФРГ Олафа Шольца сильным лидером. Об этом сообщает во вторник, 23 мая, немецкий журнал Stern со ссылкой на результаты опроса социологической компании Forsa.

«Согласно текущему опросу, только 23% немцев считают канцлера сильным лидером. Это на два процентных пункта меньше, чем в январе, и на девять процентных пунктов меньше, чем в мае прошлого года», — отмечает издание.

В публикации подчеркивается, что даже среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит Шольц, качество «сильного лидера» ему приписывают только 47% немцев.

В других категориях канцлер также получил посредственные оценки. Так, заслуживающим доверия его считают 44%, а компетентным — 46%. Более того, чуть больше половины немцев (51%) приписывает главе правительства только одно «сильное» качество — четкость речи.

Ранее, в марте, читатели немецкой газеты Die Welt уличили федерального канцлера в некомпетентности из-за его позиции по конфликту на Украине. Немцы указали на его оторванность от реальности и пренебрежение интересами своего народа.

В том же месяце политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Известиями» назвал Шольца несамостоятельным и ориентированным на интересы США. По его мнению, политик боится общественного мнения, но при этом старается не рассориться с американцами.