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Шувалов призвал ускорить создание независимой системы расчетов в валютах ШОС и БРИКС

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Россия и Китай должны активизировать строительство эффективной системы расчетов в паре «рубль-юань» и валютах стран БРИКС и ШОС, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Выступая на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, он сказал, что показатели товарооборота между Россией и Китаем достигли $200 млрд и сотрудничество между странами будет только нарастать. В связи с этим Шувалов пообещал усилить координацию действий с Государственным банком развития Китая (ГБРК).

Председатель ВЭБ.РФ также отметил, что строительство современной инфраструктуры расчетов — «долг перед нашими экономиками». «Мы призываем правительство Российской Федерации, и наших партнеров китайской республики действовать как можно активнее. Независимая и эффективно работающая инфраструктура расчетов необходима не только для того, чтобы обеспечивать пару «рубль/юань», но и для того, чтобы проводить самые серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС», — подчеркнул Шувалов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков также считает, что «странам БРИКС необходима независимая от политического влияния инфраструктура». «Мы в России уже создали такую инфраструктуру, для международных платежей эту работу предстоит выстроить», — сказал он, предположив, что на решение данной задачи потребуется около года. При этом Аксаков отметил, что инфраструктуру можно создать как на базе российских решений, так и на базе БРИКС. «И Китай, и Россия достаточно продвинутые в этом вопросе», — сказал он.

Доцент НИУ ВШЭ Николай Пильник уверен, что организация независимой инфраструктуры расчетов — высокоприоритетное направление, позволяющее не только сильно сократить потери от односторонних ограничительных мер, но и заложить хороший фундамент для будущего развития. Экономист обратил внимание на то, что существует ряд ограничительных факторов, связанных с особенностями использования юаня вне Китая. «Возможно как раз именно банки развития с обеих сторон могут значительно ускорить процесс, поскольку в силу своей непосредственной деятельности активно участвуют и в процессе инвестирования, и в проведении финансовых операций», — заключил Пильник.

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