К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция

К 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга «ВКонтакте» совместно с образовательным проектом Masters и городским комитетом по культуре представят NFT-коллекцию. 50 уникальных токенов будут разыграны среди пользователей, которые правильно ответят на вопросы об истории города. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Принять участие можно в сообществе комитета, для активации чат-бота достаточно перейти в сообщения и написать «Привет, Петербург!». Также это можно сделать через специальные объявления с QR-кодами, которые будут размещены в общественном транспорте.

Участников ждет тест из пяти заданий на знание фактов о Санкт-Петербурге. Среди верно ответивших на вопросы будут случайным образом выбраны 50 человек, которые получат уникальные токены с логотипом празднования 320-летия. Их обладатели получат повышенные шансы получить NFT.

Все 50 NFT будут частью одной большой арт-работы, созданной художниками Masters. Они представили будущее города в формате генеративной digital-карты, объединившей изменения, которые претерпел Петербург за 320 лет.

В коллекционных токенах будут зашиты бонусы: все обладатели NFT смогут насладиться главным праздничным музыкальным проектом «Классика на Дворцовой» 27 мая из специальной зоны для просмотра на главной площади города. Места в партере будут отмечены наклейками VK NFT. 28 мая холдеры токенов смогут попасть на праздничный фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.0» на «Газпром Арене». Для этого необходимо показать свой NFT сотрудникам флагманского VK Store на Невском, 28, и получить пригласительные билеты.

«Санкт-Петербург остается для нас особенным городом, ведь именно здесь начинала свою жизнь наша соцсеть, став из локального ресурса для студентов местом встречи миллионов пользователей. Мы рады, что с любимым городом будет связана одна из первых NFT-коллекций на нашей платформе с уникальной ценностью — эксклюзивным доступом на праздничные мероприятия. Кроме того, обладатели токенов смогут использовать их во «ВКонтакте»: установить на аватар или добавить на витрину. В будущем эти NFT могут открыть владельцам новые дополнительные бонусы и возможности», — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин отметил, что город всегда был символом новаторов и творцов, и выразил уверенность, что его основатель с удовольствием следил бы за новыми технологиями и IT-достижениями.

«320-летие Петербург отметит в статусе культурной столицы СНГ, и я приглашаю всех в эти праздничные дни насладиться его красотой и посетить наши театры, музеи, концертные залы, парки и, конечно, главные торжества», — сказал он.

«Технологии развиваются с каждым днем, создавая новые направления для работы художников и кураторов. Образовательный проект Masters демонстрирует уникальные возможности и дает новые инструменты профессионалам в сфере культуры, развивая креативную инфраструктуру», — сказала основатель школы Masters Полина Бондарева

Ранее, в мае, «ВКонтакте» провела дроп первой собственной NFT-коллекции CryptoSpotty, созданной в коллаборации с цифровыми художниками. Самый дорогой токен от Жени Зубкова ушел на аукционе за 201 тыс. рублей, а всего удалось собрать почти 2,8 млн рублей. Все полученные средства будут переданы на благотворительность: они пойдут на восстановление памятника архитектуры — Дома Бака. Коллекцию из 8 тыс. токенов раскупили менее чем за час, а обладателями NFT стали более 3 тыс. пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,3 млн активных пользователей.