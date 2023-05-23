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Россия намерена развивать экономическое сотрудничество со странами Африки

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РФ и страны Африки намерены укреплять экономические связи. Успехи государства на континенте связаны с образованием. Также большое внимание уделяется реальному сектору экономики. Российские автоконцерны могут начать собирать автомобили в Эфиопии, передает телеканал «Известия». Обсуждаются новые соглашения в энергетической сфере.

Также на прилавках магазинов в Египте скоро появится наш шоколад. Россия поставляет на континент удобрения, зерно и сельхозтехнику. В обратном направлении идут фрукты, овощи, кофе и цветы. В 2022 году товарооборот России и Африки составил около $18 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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