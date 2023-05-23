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В России участились случаи подделки электронных больничных

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В России регистрируют рост оформления фиктивных больничных, получить электронный листок нетрудоспособности можно без показаний и по довольно сходной цене. В Москве и в ряде регионов врачи оформляют нетрудоспособность без оснований. При этом доказать факт подлога сложно из-за врачебной тайны, сообщает телеканал «Известия». Виртуальные больничные, заверенные электронной подписью врача, можно приобрести за 5–8 тыс. рублей. При этом в интернете свободно можно найти инструкцию по открытию собственной клиники. В организации должны работать хотя бы три врача, также она должна иметь соответствующее помещение. Необходимые документы можно приобрести за деньги. Медицинская лицензия дает право выписывать больничные листы. Стоит напомнить, что подделка документов является уголовно наказуемым преступлением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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